Empresarios de 9 países llegan a cita de negocios

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), informó hoy que empresarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay confirmaron su presencia en la Rueda de Negocios Internacional Bolivia, que se realizará del 21 al 23 de septiembre.



Además de los empresarios se anuncia la participación de cuatro misiones empresariales provenientes de Argentina, Chile, Perú y Venezuela. El evento empresarial y económico es un espacio para ofertar y demandar productos y servicios y está orientado a establecer diferentes tipos de acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas.



Este evento brinda a la comunidad empresarial la oportunidad de contactarse, durante tres días y en un mismo lugar, con empresas provenientes de 20 países interesadas en desarrollar nuevos negocios e intercambiar información sobre las tendencias de productos y servicios, así como de mercados emergentes.



De acuerdo con los organizadores, las inscripciones están abiertas hasta el 31 de este mes con un descuentos. Para socios de Cainco $us 180 y, público en general, $us 250.



En 2015, la cita de negocios generó $us 204,7 millones en intenciones de negocios en 10.410 reuniones empresariales.