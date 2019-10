Segundo ‘round’ no dejés que la noche se acabe rápido

Luego de que vos y tu pareja alcanzan el tan anhelado orgasmo, tras un primer encuentro sexual exitoso, ambos descansan, lo que sirve para que recargués tus pilas y estés como nueva para un segundo ‘round’.

Hasta ahí todo marcha bien, el problema comienza cuando te das cuenta de que él no puede seguirte el ritmo.



¿Lo hacemos de nuevo?

Hacer el amor varias veces seguidas es un sueño que muy pocas parejas logran realizar, lo que no quiere decir que sea imposible. Expertos coinciden en que el hombre, que necesita más tiempo que la mujer para preparase para un segundo ‘ataque’, no debe autoexigirse, sentirse presionado y mucho menos frustrado por no lograrlo, porque eso es algo normal.



Además, señalan que antes de cuestionar el rendimiento del hombre, hay que tomar en cuenta su edad porque no es lo mismo tener sexo con uno de 20 años que con uno de 50.



Para el sexólogo Alejandro Velarde:“Un segundo ‘round’ en la cama es algo que debe considerarse como una posibilidad, y no convertirse en una ‘obligación’ o un ‘debería suceder’.



Al respecto la reconocida sexóloga Alessandra Rampolla, recomienda no angustiarse por tener más y más rounds, porque lejos de ser placentero solo tendrías el efecto contrario.



Dale una manito

Para propiciar un segundo ‘round’ Marynes Salazar experta en temas sexuales sugiere la estimulación, besos y caricias, eso evitará que le pongás stop a la noche, y que encendás nuevamente la lamparita del amor