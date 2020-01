Urenda pide una reunión con el Ministerio de Salud

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, pidió a las autoridades del Ministerio de Salud reunirse para encontrar una solución al problema de la falta de ítems que hay en el departamento y que provoca largas filas de gente que debe dormir en las afueras de las hospitales en busca de una ficha para ser atendida por un médico especialista.



"Si no quieren sentarse con nosotros que se sienten con otros actores, pero veamos la problemática. Este es un problema de presupuesto central del Estado, que debe corregirse en esta legislatura para meterlo en el presupuesto 2017", pidió la autoridad departamental.



"No se puede seguir así", aseguró Urenda y calificó como política la actitud de la ministra Ariana Campero, que la semana pasada estuvo en la capital cruceña para entregar memorándums para médicos de un programa de prevención en las provincias.



Durante el acto Campero descalificó los pedidos de Urenda por más ítems, asegurando que hasta ahora la Gobernación no ha transparentado los médicos que se pagan con recursos del Tesoro General del Estado y exigiéndole a las autoridades departamentales la creación de nuevos ítems, pero que sean pagados con recursos de la región.