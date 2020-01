Joan Sebastian revive con José Manuel Figueroa

Hoy se estrena en el Canal de las Estrellas la serie de televisión Por siempre Joan Sebastian. El Poeta del Pueblo, teleserie póstuma en homenaje al cantante que protagoniza su hijo, José Manuel Figueroa. La trama ya fue estrenada con éxito en Estados Unidos (EU) a través de Univisión y ahora toca el turno de probar suerte en México. La producción corrió a cargo de Carla Estrada y en el elenco participa una serie de celebridades tanto del cine como de la televisión.



“Estoy muy emocionado, porque la verdad a través de mis redes sociales existía el gran compromiso de que la gente me estaba preguntando cuándo y por qué no llegaba a México la serie. Yo participé como actor, me estreno, es la primera vez que lo hago y me era complicado dar una respuesta (sobre por qué se estrenó la serie primero en los EEUU) al final de cuentas son decisiones ejecutivas que creo que hasta la fecha han dado frutos”, dijo Figueroa.



José Manuel comparte que se han roto récords de audiencia en EEUU, “eso no había pasado desde hace 22 años. Y la verdad es muy emocionante, no sé lo que representa eso a grandes escalas porque no es la industria en la que yo me desenvuelvo, pero definitivamente tengo la obligación de reconocerle al público y darles las gracias infinitas. Realmente mi lanzamiento como actor fue un homenaje que se hizo para mi padre”, agregó.



¿Y qué siente José Manuel de verse en la pantalla? “A veces se mueven muchas cosas, de repente como que veo a mi papá, tengo que abrir y cerrar los ojos repentinamente para darme cuenta que soy yo el que está actuando. Pero la verdad es que he visto muy pocos capítulos, porque me remueve muchas cosas y me sacude mucho”. Para el cantante toda la serie fue muy catártica y un reto de filmar, porque todo lo que hay en ella es parte esencial de la vida de su padre.