Atentado en Francia deja un decapitado y heridos

Una persona fue decapitada y varias resultaron heridas en un atentado probablemente yihadista cometido este viernes en una planta de gas cerca de la ciudad de Lyon, en el centroeste de Francia, informaron fuentes concordantes.



La cabeza de un hombre decapitado, cubierta de inscripciones en árabe, fue hallada colgada de una verja, cerca de la planta de gas de la multinacional Air Products, informaron fuentes cercanas a la investigación.



"El cuerpo decapitado de una persona fue encontrado en las inmediaciones de la planta, pero no se sabe aún si fue transportado hasta allí o no", agregó la fuente.



Detienen al sospechoso



La policía detuvo a un hombre sospechoso de haber perpetrado el ataque, indicaron fuentes judiciales, que agregaron que era un conocido de los servicios franceses de inteligencia.



El presunto autor del atentado estuvo vinculado con movimientos salafistas y fue vigilado por los servicios de inteligencia de 2006 a 2008, informó el ministro francés del Interior, Bernard Cazaeneuve.



Sin embargo, el hombre, identificado como Yasine Sali, de 35 años y originario de Saint-Priest, en la periferia de Lyon, carecía de antecedentes penales, añadió Cazeneuve.



Los servicios de inteligencia abrieron una ficha por radicalización al supuesto terrorista en 2006, aunque esta no fue renovada en 2008, explicó el ministro.



En ese tiempo, el sospechoso tuvo vínculo con movimientos salafistas, pero "no se identificó que participase en actividades de carácter terrorista", dijo.



Hollande suspende participación en cumbre



El presidente francés, François Hollande, quien asiste en Bruselas a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), anunció que estará de regreso en París después del mediodía.



Consejo de defensa de emergencia



Un consejo de defensa ha sido convocado para las 15:00 locales (9:00 hora boliviana).



El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, partió "de inmediato" al lugar, informó su despacho.



El primer ministro Manuel Valls ordenó "movilizar inmediatamente" a las fuerzas del orden para asegurar una "vigilancia reforzada" en "todos los lugares sensibles" de la región de Lyon, según dijeron a la AFP fuentes de su entorno.



Seis meses después del ataque a Charlie Hebdo



El atentado se produjo casi seis meses después de los ataques islamistas que dejaron 17 muertos en París el pasado enero y que comenzaron con un tiroteo en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo.



.