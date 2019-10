El dirigente de los comerciantes "mañaneros" de la feria de Barrio Lindo, René Troncoso, no se presentó a declarar por tercera vez para defenderse del proceso que le sigue la Alcaldía cruceña por delitos de enriquecimiento ilícito y estafa con múltiples víctimas, entre otros.



"No fue a declarar porque está internando en la clínica San Martín. Se desmayó ayer por la noche por dolencias en los riñones", argumentó María Torrez, prima del sindicalista a EL DEBER.



El secretario de Defensa Ciudadana de la Alcaldía de Santa Cruz, José Negrete, explicó que el dirigente tiene que ser aprendido para que se presente a declarar.



"Por tercera vez no se presenta este señor. Son puras "chicanerías" porque sabe lo que le espera. Los delitos son graves", indicó.



Instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, atentado contra los servicios públicos, coacción, amenaza, daños al medio ambiente, estafa con víctimas múltiples, entre otros, son los delitos por los que la Alcaldía acusa a Troncoso.



Negrete dijo que el dirigente gremial argumentó que estaba enfermo sin ningún certificado médico que respalde su excusa. "Esto se llama obstrucción de la justicia y es una de las causales para la detención preventiva"



Troncoso fue citado a declarar el 10 de septiembre por primera vez, luego el 8 de octubre y la última estaba programado para este martes.



El caso se ventila en la Fiscalía de la Villa Primero de Mayo (DP5) y está

en la fase investigativa preliminar en la que los denunciados presentan su declaración informativa.