Santa Cruz, Cochabamba y La Paz marcharon "por los Simpson"

La marcha de los fanáticos de los Simpson, que fue convocada en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se realizó con éxito este viernes reuniendo a cientos de personas que se movilizaron exigiendo que este programa no sea sacado de su horario habitual por el canal que lo emite en señal abierta.



La marcha en contra de la “televisión basura”, como se denominó a la movilización, tuvo la presencia de muchas personas disfrazadas de varios personajes de los Simpson, además de otras que portaban caretas de los populares personajes y carteles exigiendo que la serie no sea sacada del aire, según informaron los participantes a través de redes sociales y blogs como La Mala Palabra, la plataforma La Pública, o la cuenta en Facebook "Soy Paceño".



La movilización en la ciudad de La Paz llegó hasta la puerta de Unitel, el canal cuestionado, donde las personas exigieron que el programa ‘Calle 7’ no reemplace al programa de dibujos animados dirigido a público adulto.



Haga clic en la siguiente imagen para ver un video de la marcha en La Paz:,

En Santa Cruz, según un reporte de la plataforma digital La Pública, unas 150 personas se reunieron en la plaza 24 de septiembre para exigir que los Simpson no salgan de su horario habitual de las 18:00 y que el reality show sea sacado del aire.



En la ciudad de Cochabamba, según un reporte del diario Los Tiempos, también se reunieron varios jóvenes para marchar en apoyo a los Simpson y contra los programas de televisión “basura”.

La marcha en apoyo a Los Simpson reunió a 150 jóvenes en Santa Cruz. Foto: La Pública La movilización más numerosa se concentró en la ciudad de La Paz. Foto: La Pública También se marchó en Cochabamba en apoyo a Los Simpson. Foto: Los Tiempos La movilización más numerosa se concentró en la ciudad de La Paz. Foto: La Pública

La invitación

“No nos pueden imponer programas basura, no solo en por los ‘Simpson’ sino por cada uno de los programas que nos quitan día a día, para dar paso a realitys, programas sensacionalistas, programas amarillentos, programas basura que solo buscan volver idiotas al telespectador”, señalaba la invitación realizada en Facebook y que hasta la tarde del viernes logró reunir 1.555 apoyos de invitación.



Los organizadores incluso consiguieron que el actor de doblaje que hizo la voz de Homero Simpson durante los primeros años de la serie, el mexicano Humberto Vélez, apoye publicamente la marcha y envíe su respaldo hablando como el popular personaje, como se puede apreciar en este video:,