Cambio de planes

El presidente ha vuelto a cambiar de idea sobre la estrategia que seguirá para conseguir su ‘re-re-re’. Ahora ya no renunciará unos meses antes para habilitarse, dejando a García Linera en el cargo de presidente sucesorio, como era la idea anterior. Esta vez ha dicho que quiere a Linera junto a él, como candidato a la ‘vice’ en 2019. No es que desconfíe de su ‘toro blanco’, como lo llamó en una entrevista, pero no piensa dejarlo en el cargo. Lo quiere a su lado, bien cerca, como en una yunta, dijo, aunque olvidó de que las yuntas no son de toros, sino de bueyes. Son detalles que un estadista no tiene por qué saber.

El nuevo plan es llegar juntos a la candidatura: “Tenemos ganada la elección”, según dijo después, olvidando que, antes del referéndum del 21-F había dicho algo parecido: “Esto es pan comido”, un pan que se le atragantó. Hay una diferencia entre una elección y un referéndum, lo sabe muy bien el presidente. En la elección se da aquel fenómeno por el cual, en Venezuela, con el 32% de los votos, Chávez consiguió el 60% de los parlamentarios, y la oposición, también con el 32% de votos, solo el 30% de parlamentarios. Una periodista que preguntó a Chávez por ese fenómeno fue expulsada de la conferencia de prensa. En este caso sí que es “pan comido” en Bolivia.

En el caso del referéndum, cada ciudadano es un voto, y por eso es que el pan comido se atragantó al presidente. En el referéndum no hay ‘voto ponderado’. Por eso es que se ha rechazado la idea de llamar a otro referéndum, ni siquiera ahora que los votantes están libres del ‘cártel de la mentira’. Pero es impresionante la cantidad de cambios de planes del Gobierno, como si realmente amara los cambios, aunque, por otro lado, no quiera tocar la tasa de cambio de la moneda. En eso, este es un ‘proceso de cambio fijo’.

La pregunta de ahora es cómo hará el presidente para habilitarse. Ha dicho que las leyes están para ser cambiadas. Es el Gobierno del cambio permanente. Porque dice que ganará las elecciones en 2019, pero al mismo tiempo admite que no sabe cómo habilitarse. El proceso de suspenso