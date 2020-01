El hombre que esperó 10 días a su novia de internet

Alexander Pieter Cirk, un holandés de 41 años no dudó en viajar hasta Changsha, China para conocer a a Zhang, una mujer con la que sostenía una relación por internet desde hace dos meses.



Cuando llegó ella no lo estaba esperando, llamó a su celular y nunca contestó. Decidió armarse de paciencia y la esperó durante 10 días, pero Zhang no se hizo presente, según publica BBC Mundo.



Fue su salud la que finalmente la que lo obligó a abandonar su sueño frustrado de amor. A pesar de estar enfermo de diabetes solo pudo consumir comida chatarra en el aeropuerto lo que terminó por jugar una mala pasada a su condición física.



El caso fue seguido de cerca por las televisión china que llegó hasta el aeropuerto para entrevistar al desdichado enamorado.



Convertido en celebridad televisiva y casi de inmediato de las redes sociales chinas, se empezó la búsqueda de Zhang.



La versión de Zhang



Finalmente ella llamó a un canal de televisión, una vez que su novio virtual ya se había ido, para contar su versión de los hechos.



"Sí teníamos una relación romántica online, pero luego él empezó a ser un poco duro conmigo", dijo Zhang a Hunan TV. "Un día él me mandó una foto con su boleto de avión sin consultarme y yo pensé que era una broma. Después no me contactó más", agregó.



La muchacha aseguró que precisamente los días en que Alexander la esperaba en el aeropuerto ella estaba en otra provincia sometiéndose a una cirugía plástica, y que ahora no descarta conocerlo.



Sin embargo, el estrés, agotamiento y mala alimentación obligaron a volver a su país natal al ahora célebre viajero enamorado.



Mira en la parte de arriba un video (en chino e inglés) de este hombre en el aeropuerto.