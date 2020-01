Refugiado gay sirio fue mutilado en Turquía

El sirio Muhammed Wisam Sankari que había desaparecido el 23 de julio y fue encontrado dos días después en el distrito de Yenikapi de Estambul. Había sido amenazado, secuestrado y violado, de acuerdo con la Asociación de Investigación Cultural y Solidaridad Gay y Lesbiana Kaos (Kaos GL). Sus asesinos fueron capturados.



El pasado domingo, compañeros de Sankari le dijeron a KAOS GL que la policía los llamó a identificar el cuerpo de su amigo.



"Le identificados a partir de los pantalones. Cortaron a Wisam muy violentamente. Tan violento que dos cuchillos se habían roto dentro de él. Le habían decapitado. La parte superior de su cuerpo estaba muy deteriorada para ser reconocida", dijo Gorkem, amigo de Sankari.



Sankari había estado en Estambul durante aproximadamente un año. No se ha confirmado si lo mataron por ser homosexual. Hasta este viernes, los asesinos de Sankari no habían sido detenidos.



Sus compañeros dijeron que no era la primera vez que Sankari había sido secuestrado. Había sido secuestrado anteriormente hace unos cinco meses y llevado a un bosque, donde fue golpeado y violado, informó CNN en español.



"Tengo mucho miedo. Siento que todo el mundo me mira en la calle ... Nadie se preocupa por nosotros. Sólo hablan. Me hacen amenazas por teléfono", dijo otro de sus compañeros de piso a KAOS GL.



En junio, un desfile del orgullo gay en Estambul fue interrumpido por la policía con gas pimienta y balas de goma después de 13 años de que se les permitiera marchar sin interrupción. Los activistas dijeron que fue un intento del presidente Erdogan para apelar a su base conservadora.