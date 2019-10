Gobierno insta a médicos a levantar el paro

El paro de 24 horas, que este jueves es llevado a cabo por los trabajadores en Salud del departamento de Santa Cruz, ha sido cuestionado por la ministra de Salud, Ariana Campero, quien dijo que la medida atenta contra la población.



Campero instó a los galenos a retornar a sus puestos de trabajo. "El sector salud no puede parar por los cuestionamientos que tenga un pequeño grupo", indico. La autoridad de Estado dijo esto en referencia a la protesta por el descuento injustificado de entre 16% y 18% al sueldo de marzo de los trabajadores en salud.



Al respecto, Robert Hurtado, dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, anunció que si hasta mañana no le reponen el descuento a los afectados, el lunes ingresarán a un paro de 48 horas.



Sostuvo que varios de sus colegas sufrieron un descuento de más de 1.000 bolivianos y que en la boleta de pago la medida está justificada como “aporte voluntario”. Hasta el mediodía de este jueves no hubo ningún acercamiento entre las autoridades de Gobierno y los protestantes.