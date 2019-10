36 muertos por un sismo de 7,3 grados en Nepal

Un nuevo sismo de magnitud 7,3 golpeó este martes a Nepal, ya devastado por un terremoto el 25 de abril, provocando 36 muertos y al men os un millar de heridos principalmente en el distrito de Chautara, al este de Katmandú, según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencias.



La mayoría de las víctimas mortales se registraron en el distrito de Dolakha, con al menos 8 fallecidos en esta zona al noroeste de Katmandú, precisó esta entidad en Twitter.



Los residentes de la capital nepalesa salieron corriendo de sus casas al sentir el sismo, durante un minuto, a las 12:35 locales. El epicentro del temblor se registró cerca de la frontera con China, a 76 km al este de Katmandú y a 18,5 km de profundidad, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).



El terremoto también se sintió en el norte de India, en particular en Nueva Delhi, donde los inmuebles temblaron y los empleados salieron precipitadamente de sus oficinas.



Este sismo, que estuvo seguido media hora más tarde por una réplica de magnitud 6,3, según el USGS, se produce 17 días después del terremoto de magnitud 7,8 que causó en Nepal unos 8.000 muertos.



"Según los datos que hemos recibido desde el terreno, cuatro personas murieron por el derrumbe de edificios", dijo a la AFP Paul Dillon, portavoz de la Organización Internacional para las migraciones (OIM).



La mayoría de las muertes se produjeron en el distrito de Chautara, que ya sufrió enormes daños durante el precedente terremoto del 25 de abril.



En el primer terremoto del martes, el suelo tembló durante cerca de un minuto, y las sirenas empezaron a sonar, según una corresponsal de la AFP en Katmandú.



"Lo sentimos, y de pronto vimos cómo la gente empezaba a correr" aseguró Suresh Sharma, que se hallaba en un mercado de verduras en el momento del sismo.



"Tenía mucho miedo, y me era muy difícil salir de ahí", asegura el hombre, de 63 años.



"Cuando se produjo el gran terremoto (del 25 de abril) salí corriendo de mi casa, y logré escapar con las justas. Este terremoto ha sido como aquel. No puedo creer que volvamos a pasar por esto", añadió.



Residentes aterrorizados



Aunque este temblor no fue tan intenso como el del 25 de abril, muchos habitantes estaban aterrados ante la posibilidad de que los inmuebles --ya fragilizados por el anterior sismo-- se vinieran abajo.



Las autoridades nepalíes ordenaron el cierre del aeropuerto de Katmandú poco después de que se registrara este nuevo sismo. "El aeropuerto está ahora cerrado", dijo a la AFP Birendra Prasad Shrestha, un responsable del aeropuerto internacional de la capital.



Pramita Tamrakar, que acababa de reabrir su tienda familiar de muebles, dijo que en cuanto empezó el temblor, salió corriendo hacia la calle junto a sus hijos de 8 y 12 años.



"Pensábamos que los temblores ya habían cesado, por eso creíamos que podiamos volver a trabajar", explica la mujer.



"No entiendo lo que ocurre. Escuché en las noticias de anteayer que el riesgo era bajo, y que no iba a volver a ocurrir... Y ahora hemos tenido un gran terremoto. Tengo mucho miedo. Mis hijos tienen mucho miedo", añade.



La policía nepalí urgió a la población a permanecer en el exterior, y a evitar que se sature la red de teléfonos móviles.



"Por favor permanezcan en espacios abiertos, ayudénnos a mantener las vías accesibles, no saturen la red telefónica. Sugerimos que usen los SMS" indica la policía nacional en un mensaje en su cuenta Twitter.



El Centro nacional de operaciónes de emergencia tuiteó: "Recen al Todopoderoso para que mantenga a salvo a todos los nepalíes en estos difíciles momentos".