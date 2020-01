Estrella de MTV se suicida frente a sus amigos

Clay Adler (Newport Beach, California, 1989), una de las estrellas del canal de televisión MTV, se suicidó delante de sus amigos con los que había ido al desierto para hacer prácticas de tiro. El joven, que participó en el reality Make it or Break it y en la serie Newport Harbor: The Real Orange County, se disparó a la cabeza el pasado 26 de marzo, pero los hechos fueron revelados recién por sus familiares.

Según la familia del actor, que el pasado fin de semana rindió un acto de tributo al joven en su ciudad natal, en su cuerpo no se encontraron restos de alcohol ni de drogas, aunque había experimentado problemas mentales en el pasado.

Los padres de Adler tardaron varias semanas en hacer público su fallecimiento. Dijeron desconocer la depresión que padecería y anunciaron que, siguiendo la voluntad de su hijo, donarían sus órganos.

El deceso del joven, de 27 años y muy poco conocido fuera de Estados Unidos, causó gran conmoción en Hollywood. Su amiga Jennifer Lawrence, a quien conoció cuando ambos comenzaban sus carreras, aseguró que se siente "totalmente destrozada" por la noticia.