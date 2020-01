Para la justicia reo salía de la cárcel de forma irregular

Para la justicia las dos últimas salidas con permiso de la cárcel de Palmasola argumentando problemas de salud del recluso Herland Medina Rojas que se involucró en dos atracos con la venia de sus escoltas policías fueron irregulares.



Herland Medina tiene una condena de cinco años por delito de robo agravado. La jueza de ejecución penal Isabel Lea Plaza elevó un informe a una de las salas penales del vocal Adhemar Fernández. Informó que el 18 de noviembre de 2016, a solicitud del reo que pedía un permiso para preservar su vida, se lo otorgó pero para una salida. La jueza dice que le favoreció una salida previa la presentación de certificaciones forenses y que no emitió ningún otro permiso al recluso y que esa orden de salida no pudo ser usada después de tres meses.

Herland Medina incluso había solicitado libertad condicional pero el juzgado todavía no analizó esa solicitud.

Declaraciones contradictorias

Después de que la Policía desarticuló la banda y detectó que operaba desde la cárcel con la salida de Herland Medina, y el aval de sus dos escoltas para cometer atracos a ciudadanos con la complicidad de un adolescente, los protagonistas cayeron en una serie de contradicciones. Inicialmente el menor dijo conocer a Herland Medina y que lo esperaba en el hospital San Juan de Dios adonde tenía que acudir con permiso por problemas de salud.

Asimismo, que participaron en varios atracos durante dos salidas que hizo Medina y que el arma que utilizaron era de uno de los escoltas. Sin embargo, el menor frente la jueza de la niñez Marisol Ortiz dijo que junto a Medina suministraron un vaso con soda cinco tabletas de fármaco al policía y que se desvaneció y ese tiempo lo aprovecharon para cometer asaltos y robar.



El adolescente dijo que el arma era de su propiedad y que se lo compró y que no era del policía.

Por su parte, el policía Erick Rojas Melgar, en su declaración ante el fiscal Jorge Fernández, dijo que fue pildoreado pero que no dio parte a sus superiores de ese hecho porque no era necesario. Erick Rojas está detenido junto a su camarada el otro escolta Diego Fernández Mamani. El recluso salió el 31 de enero y el 7 de febrero. En esas dos salidas irregulares junto al menor cometieron siete asaltos