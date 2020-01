Operan de emergencia a Eloísa Gutiérrez

Un gran susto. Eloísa Gutiérrez fue operada de emergencia este jueves en La Paz. La presentadora de Unitel y miss Bolivia Tierra 2014 sentía fuertes dolores en el área abdominal desde inicio de semana, pero no imaginó que se trataba del apéndice inflamado, por lo que el jueves, cuando ya no aguantó más, fue trasladada a un centro médico e intervenida de inmediato.

La 'chica del tiempo', de 20 años, será dada de alta dentro de dos días y podrá retornar al trabajo en las próximas dos semanas aproximadamente. "Afortunadamente me hicieron un nuevo procedimiento que no deja cicatriz. Agradezco a la gente que me llamó y que me mandó mensajes", dijo 'Elo'.

Por esta misma fecha, en 2016, la modelo también se ausentó de la televisión por problemas de salud. "Se inflamaron mis cuerdas vocales y no trabajé durante más de un mes. Ahora la vida me pone nuevamente esta dura prueba, pero no hay nada que uno no pueda vencer", expresó.