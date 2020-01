Senado aprobó cambios a su reglamento de ética

El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, informó este jueves que la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) tomó la decisión "loable" de enmarcar sus decisiones a la Constitución Política del Estado (CPE) para la revisión y aprobación del nuevo Reglamento de Ética en la Cámara Alta, eliminando dos artículos que violaban la Carta Magna.



"Cuando trabajamos en el marco de la Constitución siempre vamos a avanzar, (nosotros como bancada opositora) reclamamos que (el proyecto normativo) no estaba alineado a la Carta Magna y se violaba las garantías de los senadores pero se entendió y se está respetando la Constitución, espero no equivocarme, pero llegamos a acuerdos y se está aprobando en consenso”, afirmó.



Conoce más: Senado suspende análisis del reglamento de ética



Sobre el inciso i), del artículo 7, que señala como uno de los deberes de los senadores y senadoras: “respetar y acatar las decisiones acordadas en su bancada”, Murillo explicó que es uno de los principios de la ética de los legisladores “porque en las bancadas no se pueden manejarse por caprichos” sino por consensos y decisiones de mayoría democrática.



“Pero, todos tienen a pensar (disparejo) o ser libre-pensantes, pueden poner posiciones diferentes porque no puedo obligar a que piensen igual que yo. El tema de decisiones de bancadas, son más profundas que ello, es para evitar problemas o bochornos (que se puedan producir) en el pleno; es bueno que lleguemos a acuerdos y sino ir a la votación, que son sanas, donde la mayoría manda y es el juego de la vida democrática, que tenemos que aprender a respetarla”, subrayó.



Lea también: Acusan que interpelación busca "lavar la cara" a Evo



Se excluyó del documento que los senadores que cuenten con una sentencia dictada en primera instancia deban estar "obligados" a pedir licencia al Legislativo, aspecto que generó polémica y que deparó un duro análisis en el MAS.