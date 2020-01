García Linera ofrece auxilio financiero a los tarijeños

Unos $us 5.400 millones en inversiones directas, el apoyo institucional para gestionar créditos y ampliar, si se necesita, el monto de $us 21 millones de los fondos de fideicomiso pone a disposición de la Gobernación. Ese es el paquete de medidas comprometidas por el vicepresidente Álvaro García Linera, a nombre del presidente Evo Morales, para el alivio financiero de la región, especialmente de la administración del gobernador Adrián Oliva, que resintió un bajón económico tras la caída de los precios de los hidrocarburos.

García Linera eligió la sesión de honor de San Lorenzo (Tarija) por el bicentenario de la Batalla de La Tablada, acto de la efeméride departamental en el que el gobernador opositor cuestionó a su antecesor, Lino Condori, por el uso de la renta petrolera y donde planteó que es hora de reactivar Tarija más allá del gas.

En compañía de los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de La Paz, Félix Patzi, además del ex candidato presidencial Samuel Doria Medina, las autoridades regionales escucharon la respuesta de García Linera que, al contrario de Oliva, aún planteó expectativas sobre la renta petrolera.

De los compromisos

Tras el elogio al montonero Eustaquio Méndez, el ‘vice’ pasó a las cifras. Dijo que en la última década, la de la bonanza de la renta petrolera, Tarija triplicó su PIB (aunque no dio las cifras exactas para comparar), que Tarija redujo su extrema pobreza de 38% al 8%; que percibió $us 4.500 millones por regalías e IDH, luego de que el Gobierno invirtió $us 3.600 millones en hidrocarburos.

Escéptico sobre el futuro de la renta petrolera, Oliva sostiene que el último de los tres megacampos gasíferos de la región declinará hasta 2027 y que hoy no se percibe ni la mitad de los Bs 5.000 millones de presupuesto que llegó al recibir el departamento hace tres años.



No obstante, García Linera insistió y garantizó para el quinquenio 2017-2021 una inversión de $us 3.900 millones para exploración de nuevos yacimientos de gas, con lo que, estimó, se puede generar entre $us 1.400 millones a $us 1.500 millones si el precio del barril de crudo es de $us 55. Aclaró que será muy difícil que la renta vuelva a los volúmenes de antes. Comprometió una inversión de $us 1.300 millones en electricidad y de $us 200 millones a $us 250 millones para infraestructura hospitalaria, montos con los que sus anuncios de inversión para beneficio de la región suben a más de $us 5.400 millones.



Oliva hizo hincapié en los créditos financieros y el desfase presupuestario de hoy, algo que deja a la administración departamental sin mucho margen de maniobra mientras dan frutos los planes de inversión de mediano plazo.



A esto, el segundo mandatario le respondió que el Gobierno le puede prestar apoyo institucional, vía Ministerio de Economía, para destrabar el crédito que tramita Oliva ante el sistema financiero privado y que, además de los $us 21 millones ya autorizados, se puede ampliar el monto del fideicomiso para Tarija.



Acabados los discursos, Oliva se mostró muy cerca del vicepresidente durante el cierre de la sesión de honor de San Lorenzo, cuna del 'Moto' Méndez, y luego, durante un novedoso desfile cívico militar en Tarija