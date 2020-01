Hay reclamos por incumplimiento del asueto a las mujeres

El día de descanso con goce de haberes para las trabajadoras en el marco del Día Nacional de la Mujer Boliviana es de cumplimiento obligatorio, según lo explicó el director departamental del Trabajo de Santa Cruz, Medardo Flores.



Esta aclaración sale luego de que, a través de redes sociales, han dado a conocer reclamos por el no cumplimiento de esta norma.



Uno de estos casos se dio en Puerto Suárez donde las maestras de los establecimientos trabajan de forma normal. También se hizo conocer que en la comuna capitalina hay mujeres trabajando.



Esta situación ha generado mucha confusión, porque en algunos colegios dejaron libres a los estudiantes y en otras instituciones mantuvieron a las trabajadoras en su puesto de trabajo.



Flores dijo que hay que reconocer que la disposición llegó un poco tarde, por lo que muchos no tuvieron tiempo de organizarse, como ha podido suceder en los hospitales públicos, donde tienen que hacer turnos para no dejar desprotegida a la población.



Sin embargo, aclaró que en el sistema público pueden organizarse para la devolución de los días, y en el sistema privado también pueden hacer lo mismo, pero en este último existe la alternativa de pagarlo.



El comunicado



Dicha normativa señala: "Todas las mujeres que trabajan en diferentes ramas de la actividad, gozarán de un día completo de descanso, como justo homenaje a su sacrificada y activa participación en los problemas nacionales con pleno goce de haberes y beneficios".



El Día de la Mujer Boliviana fue creado por el Decreto Ley 07352 de 11 de octubre de 1965, durante el gobierno de René Barrientos Ortuño en "reconocimiento a su contribución al progreso del país y a la creación de sus valores culturales, cívicos y morales en recordación histórica del nacimiento de Adela Zamudio, poetisa y educadora".

