Afirman que hoja de coca sirve para evitar el cáncer

El presidente Evo Morales afirmó que investigadores concluyeron que la hoja de coca sirve para evitar el cáncer. Una delegación de científicos de Francia arribará al país para dar a conocer los resultados y dar alternativas para la industrialización del arbusto.



"Estos días están llegando unos científicos de Francia para plantearnos cómo podemos industrializar, no en cocaína, sino en medicamentos. Hasta nos han dicho, ojalá que nos demuestren, que la hoja de coca sirve para evitar cáncer y estamos cruzando información, imagínense", dijo la autoridad.



Explicó que "la primera vez que escuché a la Confederación de Empresarios de Bolivia la intención de industrializar la hoja de coca, ni se imaginan las últimas investigaciones de Francia, de Cuba, por tema de salud netamente".



Recordó que "en el pasado nos han satanizado, consideraron la hoja de coca un tema ilegal, compartimos, estamos combatiendo con ayuda de la cooperación internacional", remarcó sobre las tareas de erradicción de la producción excedentaria.



Manifestó que el arbusto es "un producto que hay que aprovechar, un producto para la vida, no para arruinar la vida, nosotros también vamos a industrializar la coca y no están equivocadas nuestras confederaciones" de empresarios.



Además resaltó que "otro tema está de moda en el mundo, los productos orgánicos, los productos ecológicos, que cuestan caro, pero los países desarrollados dicen que no importa lo que cueste, decidimos comprar. Hay que ver como en el área productiva podemos impulsar esa producción".