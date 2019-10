Polémicas por críticas del ministro de Hacienda a Dilma Rousseff en Brasil

El ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, criticó la efectividad de la presidenta Dilma Rousseff en un momento de gran crispación política y económica en el gigante sudamericano, golpeado por el escándalo histórico de corrupción en Petrobras y el estancamiento de su economía.



"Creo que hay un deseo genuino de la presidenta de arreglar las cosas, a veces no de la manera más fácil, pero, no de la manera más efectiva, pero hay un deseo genuino", afirmó Levy en inglés durante un acto a puerta cerrada con exalumnos de la Universidad de Chicago el martes en San Pablo, y que reveló el diario Folha del Brasil este fin de semana.



No es la primera vez que Levy critíca decisiones tomadas por Rousseff, en el poder desde 2011. En febrero ya tachó de "broma" las ventajas fiscales aplicadas a las empresas en el primer gobierno de la presidenta.

Rousseff calificó entonces las declaraciones de su ministro de Hacienda de "desafortunadas".



Esta vez, la presidenta no se ha pronunciado aún sobre las críticas de Levy, quien mandó una nota personal a Folha en la que dijo "lamentar la interpretación" dada a su conversación informal con exalumnos de la universidad donde él obtuvo su doctorado.



La filtración llega, sin embargo, en un momento en que la popularidad de la mandataria está en caída libre, y dos semanas después de que un millón y medio de brasileños salieran a la calle en contra de su gobierno.



Rousseff le confió en enero a Levy un economista liberal y ortodoxo que trabajó en el FMI el ministerio de Hacienda, una de las carteras clave de su segundo mandato. Desde su llegada, el nuevo ministro emprendió una batalla por el equilibrio fiscal y el recorte del gasto público como medidas obligatorias para recuperar el crecimiento de la séptima economía del mundo, que cerró 2014 estancada.



Empujada a la austeridad económica, Rousseff está ahora inmersa en una batalla política con el Senado para aprobar un paquete de recortes fiscales que le han granjeado críticas incluso dentro de su propio Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).



En sus declaraciones del martes, Levy se refirió a las políticas anteriores como "errores del pasado" y explicó que Brasil se encuentra en un "proceso de aprendizaje" para enderezar su economía.



La mayor economía latinoamericana creció apenas 0,1% en 2014, su cuarto año consecutivo de magra expansión, y se prepara para transitar un período aún más difícil antes de vislumbrar la luz al final del túnel en 2016.