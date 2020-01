En la dulce espera de un bebé milagro

Fabiana Saavedra, presentadora de La revista Al día (Bolivisión), hace más de un año perdió el bebé que esperaba. Sin embargo, tras muchas oraciones, sus plegarias fueron escuchadas y ahora está de un mes de gestación.

"Cuando tuve la pérdida me enteré que solo tenía un ovario y el ginecólogo me dijo que iba a ser muy difícil embarazarme y agregó: "Lo que Dios no hace, lo hago yo". Eso me molestó y me puse a orar para dejarle a Cristo todas mis cargas", comentó Fabiana.

Al final la felicidad llegó a la familia de Britos-Saavedra, y este 25 de julio ella y su esposo, Féderico, escucharan los latidos del corazón de su bebé, para ver cómo está. "Por fe yo sé que Dios está cuidando a mi retoño", finalizó Fabiana.