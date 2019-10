La mediación entorpece el diálogo con marchistas

El Gobierno considera innecesaria la mediación en el conflicto con las personas con discapacidad y reitera su negativa a un bono mensual de 500 bolivianos. Hoy existía la posibilidad de una cita entre ambas partes, pero fue posible.



La dirigencia del grupo movilizado se trasladó hasta la Defensoría del Pueblo para esperar a las autoridades, pero cinco ministros estuvieron presentes en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió una acción política en el intento de incluir a terceros en la conversación.



"Entiendo que este grupo ha sometido a una consulta previa para asistir o al Defensor o a esta mesa de diálogo, creemos que no es necesaria ninguna mediación, para qué vamos a necesitar mediación si hemos trabajado con las federaciones sin ningún problema. No vemos ninguna necesidad para que se medie en este diálogo", sostuvo la autoridad.



Inicialmente, la autoridad lamentó que la dirigencia de la caravana vaya a la convocatoria y anticipó que se cumplirán los 42 puntos del acuerdo que se alcanzaron con el otro sector, que no marchó. Se anticipa una reunión para el martes con esos representantes.



"Ya es una decisión política la que están ejerciendo los compañeros que están en conflicto (...) Es una medida eminentemente política (que estén recogiendo firmas para un revocatorio). Nosotros inicialmente pensamos que querían que atendamos sus demandas, pero han pasado a la agenda política", aseveró el ministro.



Desde la Defensoría del Pueblo, la dirigencia de los marchistas deploró la actitud de las autoridad, que a su juicio son quienes entorpecen la posibilidad de solución. Son 16 días desde que están en La Paz, tras 35 jornadas de caminata desde Cochabamba. Anticipan más protestas.