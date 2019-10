Ministra dice que el niño debe aparecer para que la prueba de ADN sea válida

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, aseguró este domingo que la prueba de ADN que confirmaría la paternidad del niño que supuestamente concibieron el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata solo será válida si es que el menor aparece y es presentado.



"Si es que esa prueba de ADN existe, como dice su abogado (de Zapata) para ello tiene que aparecer el niño. Ningún otro documento, ADN, pruebas de sangre, estos papeles que muestran de su ecografía y todo lo demás no dan fe de que existe actualmente el niño", dijo Paco en una entrevista con medios estatales.



La ministra afirmó que la exgerente de la empresa china CAMC mintió 10 veces para desacreditar al presidente con versiones sobre el niño que supuestamente concibió en 2007.



"Le han buscado y le han dicho de todo, y lo último que sacan y se cae en saco roto es que hubiera tráfico de influencias por parte de nuestro presidente a través de una relación que hubiese tenido con esta señora Zapata, demostradísimo que no hay tráfico de influencias porque no existe tal relación a la fecha", remarcó.



La ministra recordó que el Jefe de Estado pidió inmediatamente después que se conocieron las denuncias de corrupción que se investigue el caso por los canales que corresponde, la Contraloría General del Estado y una comisión multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Afirmó que esas investigaciones no han encontrado indicios del supuesto tráfico de influencias e insistió que todas esas denuncias "van cayendo en saco roto".



En esa línea, aseguró que Zapata mintió al menos en 10 oportunidades consecutivas con relación a ella misma y al supuesto hijo con el presidente Morales.



"Si hacemos su perfil, es un perfil de una mujer mentirosa, manipuladora".