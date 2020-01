Se acabaron las rosetas, ahora dan un certificado

Debido a que la empresa Quipus, que debió entregar las rosetas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) retrasó la provisión, la entidad aseguradora estatal Univida comercializará el seguro sin la roseta y le entregará un certificado por la adquisición.

“Estamos implementando un plan de contingencia. Vamos a vender el SOAT sin la roseta como ocurrió alguna vez en el pasado. Venderemos el SOAT a toda la población, considerando que se trata de un seguro obligatorio que tiene que ser adquirido antes del 1 de enero 2017. Vamos a hacer la venta del SOAT y vamos a entregar un certificado con todas las características del vehículo y datos del asegurado”, explicó esta mañana, Diego Pérez Cueto, presidente del Directorio de Univida.

Señaló que los dueños de vehículos podrán acceder a este certificado en los puntos de venta que se irán habilitando en todos los departamentos y cuando estén listas las rosetas, podrán ser instaladas en los puntos móviles y gasolineras, de tal manera que no signifique un perjuicio a los usuarios.

Pérez reconoció que la provisión de parte de Quipus no se ha cumplido, por lo que no se cuenta con la cantidad de rosetas para atender a todos los usuarios en el país, lo que ha ocasionado “que no podamos brindar a la población todos los puntos móviles de venta en lugares estratégicos".

Univida se comprometió a que en los próximos días se duplicarán los puntos de ventas para la venta del seguro y espera que hasta el 31 de diciembre, como sucedió en otras gestiones, la adquisición del seguro obligatorio pase el 20% del total del parque automotor.

La Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS) no emitirá por el momento ningún comunicado por el problema en la distribución de las rosetas electrónicas.