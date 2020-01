Cazatesoros no hallaron ningún "tren de oro nazi"

Los cazatesoros que buscaban un mítico "tren de oro nazi" que supuestamente fue sepultado por los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial en el suroeste de Polonia anunciaron este jueves que no hallaron rastro del convoy.



Tras dos semanas de búsqueda "no hay nada", declaró hoy Andrzej Gaik, el portavoz del equipo germanopolaco que buscó en la región de Walbrzych con la ayuda de georradares, perforadoras y excavadoras.

"Esta noche decidimos interrumpir las obras, hay que admitir que no han dado resultado", precisó.



Los cazatesoros iniciaron sus pesquisas a pesar del aviso desfavorable de especialistas de la Academia de Minas de Cracovia, que sin embargo no excluyeron la hipótesis de un túnel oculto.



Gaik indicó que el mismo equipo volverá a excavar en septiembre, en un sitio "muy cercano", una vez conseguidas las correspondientes autorizaciones legales.



El polaco Piotr Koper y el alemán Andreas Richter habían anunciado un "descubrimiento" de pruebas en agosto de 2015, tras haber examinado el terreno con georradares.



Esas supuestas pruebas luego resultaron ser falsas.



Los rumores en la región aluden a dos trenes desaparecidos en primavera de 1945 que contenían supuestamente oro y obras de arte.



En la zona hay importantes túneles subterráneos construidos por los alemanes en la época nazi, incluidos los del castillo de Ksiaz (Fürstenstein), cerca de Walbrzych.