Ponen el nombre de David Bowie a una estrella

El artista británico David Bowie es una estrella que no se apaga. Tras su muerte fue homenajeado por el observatorio público de Bélgica quienes pusieron su nombre a una constelación.



Es así que ahora el "Duque Blanco" permanecerá siempre en la memoria de sus fans. La emisora de radio belga Studio Brussel y el Observatorio Público MIRA han lanzado la página web Stardust for Bowie en la cual se muestra la forma que adquiere la constelación de Bowie, que es la del rayo famoso con el que maquilló su rostro para la carátula del disco "Aladdin Sane" (1973).



Uno de los técnicos del Observatorio Público MIRA, Philippe Mollet, declaró que aunque no fue fácil escoger cuáles serían las estrellas adecuadas, en colaboración con Studio Brussel, solicitaron darle al multifacético artista un lugar único en la galaxia.



"Buscando en varios de sus álbumes, escogimos las estrellas Sigma Librae, Spica, Alpha Virginis, Zeta Centauri, SAA 204 132 y Beta Sigma Octantis Trianguli Australis", explicó a diferentes agencias el técnico y aclaró que todos estos cuerpos celestes se encuentran en el entorno de Marte.