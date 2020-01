Esdecunumi motiva la discusión en las redes

“El objetivo es hacer una sátira de nosotros mismos, a nivel de personas y sociedad; una autocrítica, de manera humorística, de vernos y de hacernos ver. Más que todo, me gusta la idea de sacar a relucir nuestro humor, nuestros defectos y, por qué no, nuestros miedos”.



Esa es parte de la explicación que dio a EL DEBER el administrador de la página de Facebook #esdecunumi, respecto a los fines con los que nació este espacio en la red social, que ha generado una serie de debates entre los usuarios.



Las reacciones, a favor y en contra, han sido de todo tipo, desde los que aportan con memes y comentarios que alimentan la idea de sus creadores, hasta los que han manifestado su rechazo sobre el uso negativo que se le está dando al término ‘cunumi’ y que consideran que se trata de un acto de racismo.



“Creo que una persona con una idea definida de lo que es ser cunumi, no estaría en una posición de sentirse víctima; más bien pienso que esas personas son más racistas aún, porque aseguran que ser cunumi está mal”, añadió el administrador de la página, que se mantiene en el anonimato.



Sobre el tema, Leoncio Gutiérrez, director del Lucha contra el racismo (área dependiente del viceministerio de Descolonización) aseguró que las iniciativas de este tipo y que son difundidas a través de las redes sociales obedecen a un resurgimiento de posicionamientos regionales, postura que no va en consonancia con las ideas del Gobierno. “Marcar diferencias es incitar a la discriminación. Decir, por ejemplo, ‘yo soy más importante que mi compañero’, es pretender disminuir el valor de la otra persona. Creo que es importante que se trabaje sobre estos criterios a través de los medios de comunicación (…). Todos deben saber que somos libres”, indicó la autoridad.



Más allá del sentido satírico con el que nació la página y de las reacciones en contra que han encontrado, la polémica está motivando a debatir sobre el origen y los usos de la palabra cunumi. Algunos usuarios han recurrido a los mensajes que Marca Santa Cruz (de la Gobernación) difundió hace tiempo como parte de una campaña impulsada con el fin de rescatar el significado de algunos términos y costumbres de la región.



Asimismo, no tardaron en aparecer otras páginas con contenido y nombre similar, que el administrador de la página ‘oficial’ califica como “falta de imaginación”.



