BID dice que muro no detendrá migración hacia EEUU

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, advirtió este jueves que la migración hacia Estados Unidos continuará mientras no mejoren las condiciones de vida en América Latina.

"Es momento de globalizarnos todavía más en nuestra región", dijo Moreno, en un discurso en la jornada apertura de la asamblea de gobernadores del BID en la capital paraguaya, que finalizará el domingo.

Si de algo se ha beneficiado el continente "es del proceso de globalización, de la inserción (de sus países) en la economía internacional", expresó.

Moreno preside en Paraguay la 58ª asamblea anual de gobernadores del BID y la 32ª Reunión Anual de gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que se desarrollan en la sede del Comité Olímpico Paraguayo.



"No importa que tan grande sea el muro"



El jefe del BID advirtió que muchos latinoamericanos seguirán migrando hacia Estados Unidos si no mejoran las condiciones de vida en sus países.

"Nadie quiere irse de su país", subrayó.

"Tenemos que generar oportunidades para que no sigan emigrando. No importa qué tan grande construyan el muro. Si no hay oportunidades en sus países los migrantes van a encontrar la forma de traspasarlo, puede ser un túnel, un camión, de algún modo", enfatizó.

Moreno abogó por "un gran shock de inversión hace falta par retener en sus países a los migrantes".