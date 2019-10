Ecuador intenta resurgir con fe a un mes del sismo

El reloj estaba a punto de marcar las 19:00 cuando la tierra comenzó a agitarse el 16 de abril en Ecuador. Hoy se cumple un mes desde que el sismo de magnitud 7.8 grados en la escala de Richter sorprendió al país y provocó graves pérdidas humanas y materiales.



El devastador terremoto en el norte de la costa ecuatoriana dejó 660 muertos, más de 30.000 personas que perdieron sus casas todavía están en centros y campamentos de acogida provisionales, aunque se estima que alrededor de 350.000 personas fueron afectadas por este movimiento telúrico.



La vida poco a poco ha comenzado a recuperar el pulso perdido, con las tiendas y los mercados reabriendo sus puertas para que la población pueda reabastecerse. Muchos de los vecinos, sin embargo, apenas cuentan con poder adquisitivo, si bien el precio los productos parecen no haber subido significativamente.



Acción Contra el Hambre (ACH) ha puesto de manifiesto en un comunicado los graves daños en industrias clave como la turística o la camaronera, de las que dependen cientos de hogares. Muchas familias llegadas de otras zonas de Ecuador para recoger el camarón han optado por regresar a sus países de origen.



"Para la población más vulnerable, las principales fuentes de ingresos son el trabajo en las plantas empacadoras y procesadoras de camarón", ha advertido desde Esmeraldas el coordinador de seguridad alimentaria de ACH, Maximiliano Verdinelli. Las familias de jornaleros pasarán entre tres y cuatro meses paradas a la espera de poder volver a recoger.



Los equipos de la ONG observaron que los afectados han recurrido a otros medios de "supervivencia" para tratar de superar las actuales dificultades y, de esta forma, han abierto pequeños negocios o comenzado a recoger chatarra para revenderla. También recogen y venden los camarones procedentes de piscinas dañadas.



Según la ONG Save the Children, 560 colegios tienen daños o han quedado destruidos, lo que perjudica el acceso a la educación de 170.000 menores.



La provincia costera de Manabí y el sur de su vecina de Esmeraldas fueron las más castigadas por el potente sismo.



Actos de conmemoración



Ceremonias religiosas, algunas de ellas al aire libre porque las iglesias colapsaron con la sacudida, se anunciaron en poblaciones como Pedernales, Manta, San Vicente, Jama y Portoviejo, en la provincia de Manabí, la más golpeada por el temblor.



Los oficios religiosos se anunciaron para las 19:00 (hora ecuatoriana), aunque en Pedernales será una hora antes, pues luego las autoridades de esa jurisdicción inaugurarán un mercado de pesca y mariscos, como símbolo del anhelo por reactivar la economía del lugar.



Y mientras los pescadores se han vuelto hacer a la mar y los comerciantes a vocear alimentos, artesanías y otros bienes menores, las autoridades ya tienen listos programas para la reconstrucción y para la reanimación económica de la región.



Bonos y ayuda del Gobierno



El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció la entrega de un bono de 10.000 dólares a las familias damnificadas para la construcción de "viviendas sociales", con un "co-pago" de 1.000 dólares por parte del afectado, que dispondrá de 36 meses y un año de gracia para cancelar su cuota.



Otro bono para la reparación de viviendas, que hayan sufrido daños menores, ofrecerá el Gobierno por un monto máximo de 4.000 dólares, con un "co-pago" o contrapartida de 400 dólares por parte del afectado, pues se considera que un monto mayor supondría que sería mejor construir una nueva casa, señala una publicación de 20minutos.es.



Además, se comprometió un bono de hasta 9.000 dólares para familias de clase media o alta que deseen adquirir viviendas de hasta 70.000 dólares.



Otro beneficio será la entrega de 135 dólares para alquiler de viviendas por parte de los afectados, que aumentará en 15 dólares si ellos optan por ir donde familiares que los acojan.



En el plano productivo, el Ejecutivo impulsa planes turísticos, productivos y comerciales para mitigar la angustia.



La promoción de un tour que recorre las zonas afectadas, con el objetivo de reactivar negocios, especialmente de comida, ha atraído la atención de los ecuatorianos de otras regiones que, desde el primer momento después de la tragedia se multiplicaron para apoyar a los afectados.



También prometieron incentivos para recuperar la capacidad productiva de la región, sobre todo en las industrias turística, agropecuaria, camaronera y pesca, entre otras.



Las donaciones continúan



Montañas de donaciones aún se almacenan y distribuyen entre los damnificados, mientras miles de voluntarios, agentes policiales, militares, funcionarios y autoridades mantienen un ajetreo permanente en las zonas devastadas, según registra Diario Correo.



La asistencia en servicios básicos, alimentación, salud y educación no se ha detenido en la región, que tras un mes de zozobra ha empezado a levantarse. "Los manabas nos hemos vuelto a poner de pie y estamos trabajando para construir el futuro", dice uno de los habitantes de la provincia de Manabí.