Según Quispe ni Samuel ni Tuto son opciones para la Embajada de EEUU

Según el diputado Rafael Quispe de Unidad Nacional (UN) la Embajada de Estados Unidos considera que Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga ya no son opciones a futuro para encabezar una agrupación que enfrente al Movimiento al Socialismo (MAS) en una futura contienda electoral.



“Mis hermanos que están trabajando en el proyecto político sí nos hemos reunido con la embajada de Estados Unidos, pero no con Tuto, no con Samuel, porque para la embajada (de Estados Unidos) y para el país Tuto y Samuel no son opción política, sí nuestro proyecto político, si es opción política”, declaró Quispe a radio Fides este martes.



El diputado además aseguró que se reunieron con otras embajadas "incluyendo la de Cuba, Venezuela" con el propósito de hacer conocer su proyecto político, en el que participan indígenas y mestizos.



El exdirigente indígena aseguró que estas reuniones no buscan financiamiento sino mejorar las relaciones internacionales.