El periodista y político que construyó la paz

Juan Manuel Santos Calderón no se contentó con ser electo dos veces presidente de Colombia. Su meta era la paz en su país, un sueño audaz que selló en un acuerdo y buscaba ratificar en las urnas con la misma obstinada determinación. A pesar de que el No se impuso en el plebiscito sobre el acuerdo, continúa haciendo gestiones para lograr la paz.



Santos Calderón es un político, periodista y economista colombiano, que nació el 10 de agosto de 1951.



Tras desempeñarse como periodista, incursionó en la política haciéndose miembro del Partido Liberal Colombiano, fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria, más tarde hizo parte del gobierno del conservador Andrés Pastrana Arango en el que se desempeñó como ministro de Hacienda.



Pertenece a la familia Santos, anterior propietaria de El Tiempo. También es primo de Francisco Santos, vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.



Después de consolidarse el gobierno de Uribe en la presidencia en 2002, Santos dejó el partido liberal y fue uno de los creadores del Partido de la U, ejerció como ministro de Defensa de Colombia durante el gobierno del entonces presidente Uribe desde julio de 2006 hasta mayo de 2009.

,

Luego de que la Corte Constitucional le negó al entonces presidente Uribe Vélez la posibilidad de ser elegido por tercera vez, Santos se presentó como el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales de 2010; con esta plataforma fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2010-2014. Se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2010. El 15 de junio de 2014 fue reelegido presidente para el periodo 2014-2018.



El constructor de la paz



"Logró el hecho histórico más importante de la Colombia contemporánea: el fin de un doloroso y costoso conflicto de 52 años”, dijo Mauricio Rodríguez, su cuñado y consejero, refiriéndose a la firma del acuerdo con el líder de la guerrilla de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón "Timochenko" Jiménez.

,

Juan Manuel Santos junto a Timochenko, en el acuerdo de paz

Este proceso con la mayor y más antigua guerrilla de América, "requería coraje, audacia, perseverancia y mucha estrategia: las cualidades y fortalezas de Santos”, apuntó este periodista y experto en liderazgo. Bogotano de 65 años, siempre anheló conducir los destinos de su país", dijo Rodríguez a la AFP..



Antes de iniciar su carrera política como ministro de Comercio Exterior del expresidente César Gaviria en 1991, incursionó en el periodismo en el influyente diario El Tiempo, entonces propiedad de su familia. Allí ganó el premio Rey de España con unas crónicas sobre la Revolución Sandinista.



Ese trabajo "nos marcó profundamente a ambos”, dijo el mandatario sobre la investigación que realizó con su hermano Enrique Santos, también clave en el proceso de paz con las FARC que se instaló formalmente en La Habana en noviembre de 2012, pero cuyas conversaciones confidenciales comenzaron apenas Santos asumió su primer mandato en 2010.



Para cuando se estrenó en la Casa de Nariño, este político que se autodefine de "extremo centro” ya tenía trazado el camino para la salida negociada al conflicto armado. Antes, como ministro de Defensa de su predecesor Álvaro Uribe había perseguido con implacable crudeza a las FARC y, tras descabezar a su cúpula, se alistaba para dialogar desde una posición de fuerza. Hizo la guerra para alcanzar la paz, han señalado analistas.



Pero su viraje le costó no pocas críticas como "traidor” a la doctrina de mano dura de Uribe, quien desde entonces es su más feroz opositor. Hace algunas semanas, Santos había negado ante la prensa que buscaba coronar con el Nobel de la Paz su cruzada por la reconciliación de Colombia, azotada por décadas de violencia de guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales que han causado ocho millones de víctimas, entre ellos 260 mil muertos. "No busco aplausos. Quiero hacer lo correcto”, dijo.



Juan Manuel Santos es el segundo colombiano en ganar un premio Nobel

El mandatario tuvo una formación de élite, con pasaje por la Armada y estudios de economía y administración pública en EEUU y la London School of Economics.



Liberal, impulsó acuerdos de libre comercio con EEUU, Europa y Asia y aboga por la paz como mejor inversión, cuarta potencia de América Latina. Como presidente del país que más cocaína produce, fue enfático en su exigencia al mundo de una nueva estrategia. Y aseveró que el acuerdo con las FARC permitirá combatir el narcotráfico con mayor efectividad.



Con el mismo pragmatismo con que buscó llevar a las FARC "a un punto sin retorno”, y que plasmó en su libro Jaque al terror, Santos abraza la "Tercera Vía” para la prosperidad social, como proclamó en un ensayo junto con su "amigo”, el ex primer ministro británico Tony Blair.



El proceso hacia la paz no ha sido nada fácil. Santos lo ha conducido con mano firme, pero con una visión amplia, al punto que tras la victoria del No, ahora está en negociaciones con su rival político, Álvaro Uribe. En julio de este año, Santos lanzó una dura advertencia a las FARC, poco antes de firmar el acuerdo, convencido de lo que estaba haciendo.,