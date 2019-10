Una tibia campaña de spots se posiciona en las pantallas

Poco a poco aparece la campaña electoral en redes televisivas. Dos agrupaciones de oposición han comprado espacios para promover el No a la repostulación de Evo Morales. Mientras que el Movimiento Al Socialismo (MAS), por ahora, es el único que lidera la propaganda del Sí. El oficialismo tiene recursos previstos realizar sus spots, mientras que el bloque opositor dice que depende de aportes de militantes.



Se realizó un seguimiento a los spots que se difunden en horario estelar en La Paz y Santa Cruz. El Frente de Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social (MDS) son los que pagan propagandas por el No.



Los anuncios se concentran en las tandas publicitarias de los servicios informativos de los canales, algo que algunos analistas consultados ven todavía como una “pálida campaña propagandística”, si se compara con la saturación de mensajes de las campañas de 2014 y de 2015.



Campaña en medios

Existen 37 organizaciones habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer campaña. De esta cifra, 22 promoverán el voto por el Sí y 15 por el No. El referéndum constitucional se realizará el 21 de febrero.



Uno de los operadores del MAS es Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Morales. Él afirma que el oficialismo buscará incrementar su apuesta para llegar a la mayoría de casas televisivas. “Estos medios son importantes, entonces vamos a utilizar ideas creativas (...). Nuestro trabajo es mostrar los logros y el futuro de desarrollo y progreso que garantiza Evo”, dijo, aunque admitió que por ahora la propaganda aún no es muy frecuente.



Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina también acudirá a los canales de televisión para pedir a la población que vote por el No a la reforma constitucional. Ya tiene un spot, que se difunde muy ocasionalmente. La diputada Jimena Costa señaló que UN se organiza en diversos frentes. No obstante, el coste de la propaganda en TV (de hasta $us 9 en algunos medios) la hace menos accesible.



“Las redes sociales se convierten un espacio importante, pero tenemos que tener más presencia en canales de televisión. Acá el problema es lo económico, mientras el MAS utiliza recursos y bienes públicos para su campaña, nosotros estamos dando aportes propios para la campaña”, manifestó Costa.



UN difunde un spot en el que muestra a un hombre que protesta por una posible reelección de Morales. “Nos están mamando”, dice el personaje. Esta organización pertenece al partido de Doria Medina, que está inscrito ante el ente electoral.



Pero el MAS acusa a UN de cambiar el nombre del personaje del spot. El senador René Joaquino consideró que “fue un error garrafal que en política se paga caro: engañar a la ciudadanía”. Y la diputada opositora Fernanda San Martín admitió la falla y detalló que “no le hace bien a la campaña evidentemente, pero la campaña está más allá de esos pequeños errores”.



En Santa Cruz, el spot por el No que más se difunde es uno de la agrupación ciudadana Bolivia dice No, en espacios solicitados por los Demócratas. Mientras que el MAS publica espacios con imágenes del oriente.



Los spots aparecen generalmente en pausas de los noticieros y no se publican seguido, sobre todo los que promueven el No. Vladimir Peña, vocero demócrata, asegura que no existen muchos recursos en el partido para apoyar la propaganda de las plataformas ciudadanas.



El MAS muestra en sus spots los logros de gestión de Evo. En uno se ve a varias personas agarrando letreros que dicen: “Claro que Sí”. “Con Evo tenemos futuro”. El politólogo Manfredo Bravo consideró que la estrategia oficialista muestra una “idea de bonanza” y que solo Evo puede garantizar el desarrollo