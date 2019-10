Bolivia anuncia gabinete binacional con el Perú

El Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, anunció la realización de un inédito e histórico Gabinete Binacional con Perú en 2015. El encuentro de mandatarios y ministros abordará temas de interés para ambos Estado.



"En Lima, más de dos horas se han reunido nuestros presidentes. Estamos organizando para el próximo año un gabinete binacional para abordar varios temas", sostuvo la autoridad en contacto con los periodistas.



Choquehuanca explicó que "será uno de los primeros encuentros en los que estén presentes los presidentes con sus ministros". Afirmó que todavía no se sabe si la reunión tendrá como sede Bolivia o Perú, aspectos que son definidos por los viceministros encargados de la organización.



El Canciller no quiso especificar si dentro de los temas que abordarán ambas delegaciones la próxima gestión esta incluida la demanda marítima contra Chile, El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú sostuvo hace algunas semanas que el reclamo boliviano no tiene que ver con el Tratado de 1904.



Hasta el momento Perú sostuvo siete Gabinetes Binacionales con Ecuador y uno con Colombia, espacios que permitieron a ese país mejorar sus relaciones bilaterales con sus vecinos e incrementar los proyectos conjuntos.



Ilo y relaciones con Chile



La autoridad boliviana también lamentó que se detuviera en el Congreso peruano el tratamiento del Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, que daría al país un acceso permanente al océano Pacífico. "Tenemos que seguir trabajando", detalló.



Respecto a Chile, Choquehuanca dijo que se trabaja en cuatro ejes: el marítimo, Río Lauca, Silala y el libre tránsito. "Resolvemos eso y las cosas se van ir resolviendo. La agenda de los 13 puntos no es solo de 13, el último dice otros", afirmó.



Recordó que el mecanismo de consultas políticas fue suspendido unilateralmente por Chile en 2010, cuando se tenía prevista una reunión entre Vicecancilleres en diciembre. "Estamos abiertos al diálogo", concluyó.