Dos nuevas detenciones en Ecuador por caso Odebrecht

Dos personas han sido detenidas en las últimas horas en Ecuador para investigaciones dentro del llamado caso Odebrecht, en el que se indagan presuntos sobornos de la firma brasileña en el país andino, informó hoy la Fiscalía en su cuenta de Twitter."Noticia en desarrollo: 2do operativo #CasoOdebrecht, 2 detenidos para investigación por enriquecimiento no justificado y lavado de activos", escribe el Ministerio Público en la red social y adjunta fotografías del hecho.Asimismo, agrega un vídeo del momento en que se le leen los derechos a Ramiro C., quien fue "detenido por Fiscalía para investigaciones" en el caso Odebrecht, pero no proporciona datos sobre el segundo detenido."En el desarrollo de la investigación en #CasoOdebrecht se determinó que Ramiro C. habría sido beneficiario de pagos ilícitos", apunta.La oposición ha vinculado por responsabilidad política con el caso al vicepresidente del país, Jorge Glas, quien ha negado tajantemente cualquier relación y ha indicado que ha sido "tremendamente duro" para él conocer la detención de un tío suyo, ahora en arresto domiciliario por tener más de 65 años.En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado supuestamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.El informe del Departamento de Justicia indicó que en el caso de Ecuador, entre 2007 y 2016 la constructora presuntamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.