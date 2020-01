Esteban Altschul: “El marco regulatorio es un reto, pero también una oportunidad”

Esteban Altschul (50) es el presidente de Banco Sol desde hace cuatro años. Recientemente Banco Sol celebró 25 años de actividad financiera en el país (empezó como una ONG destinada a cubrir el espacio de oportunidad existente, cuyo objetivo primordial era proveer pequeños préstamos para capital de trabajo). La entidad, además de ser uno de los actores más relevantes en la historia de las microfinanzas en Bolivia, genera un impacto en la comunidad con sus programas de responsabilidad social.

— ¿Qué le ha sorprendido más de BancoSol?

La verdad que no me sorprende mucho, porque el banco ha sido un líder desde su comienzo. Tal vez el desafío para nosotros como directorio, como accionistas y para el equipo gerencial es mantener ese liderazgo, no solo a escala nacional sino a escala mundial. Tal vez lo que me sorprende es que en mi otro trabajo y en mis viajes por otros continentes, en China, en Singapur, en Sudáfrica conocen a BancoSol. Me sorprende que esta entidad financiera sea un referente a escala mundial, porque día a día ven BancoSol como un modelo de cómo trabajar con pequeños emprendedores y microemprendedor; un modelo a seguir y repetir en otras partes del mundo.

—Hemos escuchado de clientes que han crecido con el banco, ¿qué tipo de impacto social producen sus servicios?

Para nosotros es muy importante acompañar a los clientes en su crecimiento, tenemos un alto porcentaje de clientes que comienzan con nosotros y siguen siendo clientes nuestros después de 10, 15 o 20 años. Crecen de ser un pequeños microemprendedor informal, pasan a ser un microemprendedor formal y luego a tener una pequeña empresa. A esos clientes les damos acompañamiento. El banco procura ser eficiente financieramente y en nuestras operaciones, pero igualmente es importante cumplir con la misión social, para darles las mismas oportunidades a esos microemprendedores como a las grandes empresas, que tengan el mismo acceso a una gran gama y muy buena calidad de productos y servicios.

—Bolivia no está creciendo al mismo ritmo que antes, ¿esto les ha significado también a ustedes reinventarse?

Sí, pero es una tendencia regional y mundial es decir, el ‘level’ de crecimiento que se ve en Bolivia, no solo es aquí, es en toda la región y es en casi todo el mundo. Hay pocos países que están creciendo más de los que crecían hace tres o cinco años. Hay una tendencia que vemos, que es la de crecer con más eficiencia, usar nuevas tecnologías para bajar nuestros costos, para que, como consecuencia, el cliente tenga un costo aún menor, y creo que eso se va a seguir viendo en los próximos tres, cinco, siete y 10 años, con mucha más eficiencia, mucho más acceso a productos tecnológicos que le ahorren tiempo al cliente. El tiempo es dinero y espera que le den una mayor conveniencia y calidad en los servicios que usa.

—Hoy se habla de las fintech, ¿todavía es un tema pendiente en Bolivia?

Bueno, es un tema pendiente en la gran mayoría de los países, especialmente en los de América Latina. Si hay países donde la fintech (financiación de inversiones del sector electrónico y de tecnologías de la información y comunicación) está avanzando mucho más rápido. Sorprendentemente en África, tenemos a Kenia y Sudáfrica, y en Asia a la India y China, es donde vemos avances en países que no son de los más desarrollados. Bolivia tendría que estar en el promedio de América Latina, demuestra los mismos avances, retos o tareas que tiene pendiente la región. En el marco regulatorio existe la tecnología, pero lo más difícil de las fintech, es el cambio que tiene que hacer un banco internamente, el cliente y sus costumbres. En América Latina, en general, a la gente le gusta tener el efectivo. Hay una desconfianza de la tecnología, entonces el cambio de hábitos es lo que más cuesta.

—¿El marco regulatorio en Bolivia se presenta como un desafío todavía?

Bueno, el marco regulatorio viene cambiando ya hace tres años. Considero que trabajando con el regulador tenemos estos cinco años de llegar a la meta de porcentajes y de tasas. Definitivamente es un reto, pero también cualquier desafío tiene la otra cara de la moneda: una oportunidad. Creemos que la oportunidad es ganar en eficiencia. El BancoSol tiene una plataforma muy sólida para ser aún más eficiente.