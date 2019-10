Toman Alcaldía de Santa Rosa y alistan cabildo

Desde el miércoles por la mañana pobladores mantienen tomado el edificio de la Alcaldía del municipio de Santa Rosa de Sara, distante a 80 kilómetros al noroeste de la capital cruceña, en demanda de atención a los servicios básicos de salud y educación y ante la falta de respuesta de las autoridades municipales.



Además de la molestia de los santarroseños por la desatención de las escuelas y el hospital, los pobladores cuestionan al alcalde Manuel Guevara, porque pese a la protesta no se ha presentado para solucionar las demandas vecinales y, al contrario, aseguran que ha sido encontrado consumiendo bebidas alcohólicas en horario laboral en un vecindario de Santa Rosa y en compañía de funcionarios ediles.



A través de fotos y filmaciones de video, los vecinos mostraron imágenes de la autoridad consumiendo cerveza el martes a la mañana en una casa, como así también del vehículo oficial del alcalde guardado en el garaje de otra vivienda donde algunos funcionarios consumían alcohol la noche del miércoles, por lo que el vehículo y una motocicleta fueron retirados y están en el frontis del edificio municipal donde se tiene la vigilia.



Tras casi 48 horas de espera de atención a sus demandas, los vecinos decidieron en una asamblea pública frente a la iglesia de Santa Rosa que si no se presentaba la autoridad hasta las 16:00 se exigiría al Comité Cívico declarar un paro cívico con suspensión total de actividades.



Rechazaron el paro cívico



Después la reunión a las 16:00 entre pobladores, se rechazó el paro cívico y se convocó a un cabildo de todos los distritos municipales para el día sábado a las 9:00 de la mañana, donde decidirán qué acciones se tomarán para tener la atención del alcalde que aún no aparece.



“Hasta ahora el alcalde se nos ha hecho la burla, por eso si no aparece hasta las 16:00 se hará un paro cívico hasta que dé la cara y nos responda cómo solucionará los problemas del hospital y de las escuelas”, sentenció una de las directivas del Comité de salud y que fue apoyada por el presidente de la Asociación de Juntas Vecinales de Santa Rosa, Arnaldo Flores.



La consolidación del paro cívico contaría con el respaldo de las comunidades rurales de la zona de Chore que, según Flores, se suman a la vigila en la Alcaldía en el transcurso de esta tarde.



Entre tanto, los vecinos movilizados se encuentran en la vereda sur de la plaza de Santa Rosa, frente al edificio municipal, donde además preparan sus alimentos en una olla común.



De su lado, el alcalde Guevara no pudo ser ubicado en el pueblo. Desde la Alcaldía, minutos antes de la toma del martes, se informó que estaba en la ciudad de La Paz y que atendería este jueves a las 16:00 a los vecinos, pero esta información se contradice con la versión de los vecinos que dicen haberlo visto en el pueblo.



EL DEBER pudo constatar el abandono en que se encuentra la infraestructura del hospital municipal y la falta de mobiliario y materiales para el trabajo en las escuelas del área urbana de Santa Rosa.