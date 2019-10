Rusia calla ante informe por muertos en Ucrania

Allegados del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado el 27 de febrero de este año en las proximidades del Kremlin, presentaron este martes en un informe "pruebas exhaustivas" de la injerencia militar rusa en Ucrania, establecidas a partir de testimonios de soldados o de familiares de estos.



De acuerdo con el documento, al menos 220 soldados rusos han muerto en combate en el este de Ucrania.



El Kremlin no comenta el informe



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy desconocer el informe opositor elaborado con datos reunidos por el asesinado Borís Nemtsov, según el cual al menos 220 soldados rusos han muerto en combate en el este de Ucrania.



"No conozco ese informe, por eso no puedo hacer comentarios", respondió Peskov a los periodistas rusos tras ser preguntado por el documento presentado hoy en la sede del partido que copresidía el líder opositor asesinado a tiros el pasado 27 de febrero junto a la Plaza Roja.



El portavoz agregó que su agenda, cargada "de otros asuntos", no le permite saber si tendrá tiempo para leer el documento, titulado "Putin. Guerra".





Presencia militar rusa en Ucrania



El informe titulado "Putin. Guerra", consta de 64 páginas y reúne tanto testimonios publicados en medios informativos como datos aportados por Nemtsov sobre la intervención de Moscú en la política ucraniana y la presencia militar rusa en el este de Ucrania, presentado hoy en Moscú.



Según el informe, con una tirada de 2.000 ejemplares, al menos 150 soldados rusos murieron en agosto de 2014 durante la ofensiva de las tropas ucranianas que fue detenida por las tropas rusas junto a la ciudad de Ilovaisk, en la región de Donetsk.



Compensación económica



La investigación añade que los familiares de los soldados rusos muertos en la batalla de Ilovaisk recibieron una compensación de 2 millones de rublos, unos 40.000 dólares al actual tipo de cambio, y tuvieron que firmar una cláusula de confidencialidad.



Cerca de 70 soldados rusos, entre ellos 17 paracaidistas, murieron en enero y febrero de este año en los combates junto la ciudad de Debáltsevo, de acuerdo con los datos de Nemtsov, quien aseguró que representantes de las familias de los caídos se reunieron con él para que les ayudase a conseguir las compensaciones.



Millonario gasto en la guerra ucraniana



Según el economista Serguéi Alexáshenko, coautor del informe, en sólo diez meses Rusia gastó más de 53.000 millones rublos (poco más de 1.000 millones de dólares) en la guerra en el este de Ucrania.



Además, desde julio de 2014 Moscú ha gastado unos 80.000 millones rublos (unos 1.600 millones de dólares) en ayudas a los centenares de miles de ucranianos que se han refugiado en Rusia.



De acuerdo con los cálculos de Alexáshenko, desde la anexión de Crimea, en marzo de 2014, y las sanciones occidentales que le siguieron, los rusos han perdido 2 billones de rublos (unos 40.000 millones de dólares) en salarios y otros 750.000 millones de rublos (unos 15.000 millones de dólares) en ahorros.



El informe fue redactado por un grupo de correligionarios de Nemtsov, entre ellos el ex viceprimer ministro Alfred Koj, los periodistas Aider Muzhdabáyev y Oleg Kashin, y el diputado Iliá Yashin.

