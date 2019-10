Expulsarán a ONG que retrasen la exploración

El presidente Evo Morales amenazó con expulsar de Bolivia a Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y Fundaciones que perjudiquen la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas.



"No es posible que algunas ONG"s, algunas fundaciones, manden o decidan a nombre del movimiento indígena, no comparto, Quiero decirles, ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va ir de Bolivia", sentenció el mandatario en Yapacaní.



Ratificó que su Gobierno defenderá el medio ambiente y explicó que la imagen de Bolivia en el mundo cambió totalmente, debido a que se dejó de lado el menosprecio a los indígenas y las limitaciones del desarrollo.



"Con nuestro hermano vicepresidente estuvimos revisando datos y me decía que las llamadas reservas forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano y ahora se convierten en intocables, intangibles", matizó.



Sostuvo que "no podemos perjudicarnos entre nosotros en tema de exploración de nuevos campos, de nuevas reservas en los recursos naturales (...) Tenemos la obligación de explorar cuánto tenemos en nuestro territorio".



Morales señaló que el pueblo boliviano "no vive de discursos, de principios o ideología, que es importante, no estoy negando, pero el pueblo vive de resultados. Hasta el momento ningún sector social puede quejarse".