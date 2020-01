Fonplata dispondrá de $us 1.500 millones para programas hasta el 2020

El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) obtuvo la calificación A- y A2 de parte de las calificadoras de riesgos Standard & Poor’s y Moody’s que les permitirá disponer de $us 1.500 millones para programas de desarrollo de 2016 a 2020 dedicados a sus cinco países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.



El anuncio fue presentado durante la Asamblea de Gobernadores realizada en Montevideo, Uruguay. Las dos calificadores, según un informe emitido desde ese banco de desarrollo regional, reconocieron a Fonplata como una institución sólida en muchos aspectos.



Danilo Astori, gobernador por Uruguay, anfitrión del encuentro y presidente de la Asamblea, indicó que Fonplata se ha convertido en un instrumento muy importante para los cinco países y que hay proyectos concretos para consolidarlos como la convergencia estructural del Mercosur.



Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, también estuvo en la reunión. La autoridad aseguró que lograr esas calificaciones puede recibirse como una noticia buena y mala al mismo tiempo, ya que empezar con una calificación así exige mantenerla en el transcurso del tiempo.



"El espacio que tiene va a ser más exigente cada año que pasa. Nos da una muy buena señal, pero el desafío hacia adelante es importante", aseguró Arce Catacora.



De acuerdo con el último reporte de la deuda externa realizado por el Banco Central de Bolivia (BCB) el saldo del crédito otorgado por Fonplata, al 31 de agosto es de $us 128,3 millones; $us 37,1 millones más que el monto registrado en diciembre de 2015.