Vientos tumban árboles y letreros en Santa Cruz

Los fuertes vientos con ráfagas de hasta 70 Km/h que registra Santa Cruz de la Sierra causaron caídas de árboles, destrozo de letreros y corte de energía eléctrica como consecuencia del ventarrón. Incluso anoche las ráfagas llegaron hasta 90 Km/h, como consecuencia del ingreso de un frente proveniente de Argentina y Paraguay, informó Serba Novillo, pronosticadora de turno de Aasana Viru Viru.



Los vientos van a empezar a bajar desde las 17: 00 y con menos ráfagas. Actualmente Santa Cruz registra una mínima de 16 grados y se espera una temperatura máxima de 22 grados.





Al menos una veintena de árboles en distintos puntos de la ciudad se han venido abajo producto de los fuertes vientos. Uno se registró en el hospital Fránces, que, por algunas horas, obstruyó el ingreso al servicio de Emergencias del nosocomio. Asimismo, en el canal Guapilo otro árbol se vino abajo, pero en este caso, sus ramas se inclinaron hacia el canal, por lo que no provocó alteración del tráfico vehicular.



En la zona del canal Isuto también se vinieron abajo algunos árboles, pero no causaron daño personales ni perjudicaron la libre circulación.



Letreros torcidos



Lonas y estructuras retorcidas es el saldo de los fuertes vientos. En la avenida Santos Dumont, a la altura del ingreso a la zona Los Lotes, el letrero del restaurante de Pollo Shangai se dobló; así también la lona de uno de los dos letreros de Rosario Importaciones se desprendió y cayó al suelo.



Pero lo más grave hasta el momento en la ciudad capital es el andamio y letrero del edificio Sky, que está en construcción sobre la calle Los Claveles en el barrio Sirari. Esto, según los vecinos, ocurrió ayer a las 23:00, cuando todos quedaron en tinieblas por el corte de energía eléctrica. Hoy, a las 10:00, la CRE logró reponer el servicio de luz en la zona.



Raquel de Ánez, vecina de esta zona, dijo que un televisor y el móden de su Wi Fi, se dañaron producto del corte de energía eléctrica. Así como ella, otros tres vecinos indicaron que tienen aparatos electrónicos dañados. A decir de los vecinos, el andamio y un letrero grande del edificio en construcción se vinieron abajo provocando daño en la línea del tendido eléctrico.



Los vecinos que han resultado perjudicados piden a las autoridades fiscalizar esta obra, porque, según ellos, no cumple con las normas de seguridad, puesto que además del peligro que representan sus andamios y letreros, se ven perjudicados por el material que provoca la ejecución de esta obra.

El viento derribó árboles a su paso por la ciudad capital Los árboles fueron arrancados por el viento en varias zonas de Santa Cruz El coliseo de un colegio de Portachuelo se vino abajo por el viento Varios árboles fueron partidos por los vientos en la ciudad de Santa Cruz