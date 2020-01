CIDH estudia la solicitud de medida cautelar para la activista Milagro Sala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia una solicitud de medida cautelar de protección a la activista argentina Milagro Sala, la parlamentaria del Mercosur detenida desde enero de 2016 por una protesta organizada contra el gobernador de la provincia de Jujuy.



La solicitud de medida cautelar la presentó la organización de la sociedad civil argentina Centro de Estudios Leales y Sociales (CELS) y la CIDH estudia ahora si la otorga o no, según explicaron hoy a los periodistas fuentes del organismo.

Esta información se mencionó hoy en una audiencia pública de la CIDH sobre la criminalización de la protesta y la sindicalización en la provincia de Jujuy, en la que las organizaciones de la sociedad civil dijeron que preferían no hablar del caso de Sala porque ya tenía "un proceso de medidas cautelares".



Además, según explicaron, no quisieron centrar la discusión en solo un caso porque consideran que se trata de una criminalización generalizada que afecta a organizaciones, sindicatos y activistas.



No hay un plazo determinado en el que la CIDH tenga que tomar su decisión sobre si otorga o no la medida cautelar, algo que el organismo concede cuando cree que la integridad o la vida de una persona corre peligro.

En el marco de esta solicitud, la CIDH ha solicitado información al Estado y a la organización peticionaria varias veces, "ha analizado y ponderado, pero hasta la fecha no ha tomado decisión sobre otorgar o no otorgar", explicaron las fuentes del organismo.



El pasado 2 de diciembre, la CIDH instó a Argentina a dar "pronta respuesta" a la petición para liberar a Sala hecha por un grupo de trabajo de Naciones Unidas.

En un comunicado, la CIDH recordó entonces que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria determinó en octubre que la detención preventiva de la parlamentaria desde el 16 de enero "fue arbitraria y violatoria" de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.



La comisión destacó asimismo en esa nota que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -a la que pertenece la CIDH-, Luis Almagro, el 29 de noviembre "hizo un llamado al Estado argentino a tomar acciones para liberarla".

La diputada del Parlamento del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria permanece presa desde el 16 de enero de 2016, cuando la Justicia de la provincia de Jujuy ordenó detenerla por presunta instigación, tumulto y sedición, entre otros cargos, durante una protesta social organizada por la entidad Tupac Amaru.



La activista, quien se considera una "presa política", lidera la organización Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con el fin de construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país-, a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.