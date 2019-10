TSE le recuerda a Evo que debe acatar el reglamento

"Asumimos a plenitud su responsabilidad de cumplir estrictamente con lo establecido en la normativa electoral vigente", señala la carta enviada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al presidente Evo Morales, que en días pasados dijo no le importaba que ese ente lo castigue.



El primer mandatario, en un acto público en Tarija, dijo que "aunque el Tribunal Supremo Electoral me castigue, no importa. Hasta ahora hemos ganado seis elecciones", a tiempo de desear que el Sí gane con un 70% en el referendo de febrero.



La nota, firmada por la presidenta del TSE, Katia Uruiona, manifiesta: "exhortamos a su autoridad, así como todas las autoridades y representantes de los diferentes niveles del Estado a respetar la institucionalidad, la autonomía y la jerarquía del Órgano Electoral Plurinacional".



El documento, en su segundo párrafo, indica que el Tribunal "tiene a bien recordarle la vigencia del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral de Referendo, cuyo artículo 40 dice que ninguna servidora o servidor público podrá realizar campaña o propaganda electoral en actos de gestión pública o utilizando recursos públicos".



Morales, en dicha intervención, señaló además que "quiero decirles mi gran deseo en lo político, vamos a ganar con el Sí el 21 de febrero de este año, vamos a ganar ampliamente, eso no está en debate", hecho observado de oficio por el TSE.



