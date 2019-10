Bolivia confirma que conoce el paradero del prófugo Belaunde

El domicilio y teléfono celular del prófugo peruano Martín Belaunde Lossio están plenamente identificados por el Gobierno de Bolivia, confirmó ayer el embajador boliviano en Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, tras precisar que no se divulga esa información por el derecho de confidencialidad que asiste a los peticionantes de refugio, según el reporte de la estatal agencia de noticias peruanas Andina.



“En efecto, se sabe específicamente en qué lugar está, tiene una dirección específica, un celular de contacto. He visto especulaciones de que está viviendo en un palacio en la zona sur de Bolivia, yo le puedo asegurar que no está ahí”, afirmó el jefe de la diplomacia boliviana en Lima.



Rodríguez explicó que tras solicitar refugio en Bolivia, la Conare tiene 120 días para resolver su pedido, y emitir una resolución en primera instancia. De ser negativa para el empresario, tiene 15 días hábiles, o unas tres semanas, para apelar.



En un hotel cruceño

Ayer se divulgó una versión extraoficial que señalaba el paradero de Belaunde en un conocido hotel de Santa Cruz donde habitualmente se alojan altas autoridades del Gobierno, algo que movilizó a varios agentes de Inteligencia de la Policía boliviana hasta el lugar a la par de varios periodistas. Pero el hotel negó tener un huésped con ese nombre