Bolivia cierra oferta para la entrevista con Muñoz

El Gobierno de Bolivia dio por cerrada la oferta de entrevista al Canciller de Chile, Hrelado Muñoz, que en la víspera se excusó de viajar a La Paz para conceder una entrevista al medio televisivo estatal. Se tildó de "poco sería" la postura de la autoridad del vecino país.



"No es seria esta postura que han asumido políticos y autoridades de Chile, que un día aceptan y luego se excusan. Nos parece extraño y poco respetuoso para nuestro país (...) Damos por cerrado esta situación", manifestó la ministra de Comunicación, Marianela Paco.



Hoy se conoció que el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Michelle Bachalet, esta "dispuesto y lo hemos hecho de manera oficial, invitamos a la televisión pública estatal boliviana a que vengan a Chile y me entreviste quien quiera entrevistarme".



Esa respuesta generó molestia en autoridades del país, tal el caso de los ministros de Defensa y Gobierno, Reymi Ferreira y Carlos Romero, respectivamente, que por separado aseguraron que Heraldo Muñoz "no tiene palabra".



Paco explicó que "esta es la clase de posiciones expresadas por parte de políticos de Chile y nosotros claramente hemos dicho en nuestra carta que definan fecha y hora, textual", recordando que incluso se ofreció un avión privado para el traslado del Canciller.



La ministra boliviana recordó que Muñoz aceptó "encantado" la oferta que realizó el Gobierno y comparó la actitud asumida a las tantas ofertas de solución al diferendo marítimo que existieron. "Nos han rechazado el diálogo, nos han dilatado el diálogo y ahora se evidencia una negación del principio de la diplomacia".



La oferta de entrevista al jefe de la diplomacia chilena surgió tras la cita que el vocero nacional de la causa marítima, Carlos Mesa, ofreció en la Televisión Nacional (TVN), donde expuso de forma brillante los argumentos del país en La Haya.



"Recuerde que hace algunas semanas dijo que "nos vemos en La Haya" y él no fue y hoy dijo que iba a venir a La Paz y no lo hizo", agregó el ministro de Defensa en diálogo con EL DEBER, relacionando esta negativa a un temor por parte de Chile.