Piñera: "Bolivia debe cumplir los tratados y no buscar caminos torcidos"

El expresidente chileno Sebastián Piñera mantuvo una reunión este lunes con los miembros de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile para hablar sobre la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que afirmó que Bolivia "busca caminos torcidos y oscuros para pretender desconocer el tratado de 1904.



"Lo que Bolivia está haciendo en forma torcida y escondida, en el fondo es pretender revisar el tratado de 1904 ", afirmó Piñera, de acuerdo con la publicación del diario chileno La Tercera.

Según Piñera, "ese tratado fue válidamente celebrado, se encuentra plenamente vigente y los dos países están obligados a cumplirlo. Chile ha cumplido su parte, y la ha cumplido incluso más allá de lo que la letra del tratado establece".



El exmandatario reiteró que el país debe cumplir el tratado de 1904 y no buscar medios para desconocerlo.



"Si cumple (Bolivia) su palabra, debe cumplir ese tratado y no buscar caminos torcidos u oscuros para pretender desconocerlo", afirmó.



Piñera nuevamente pidió al gobierno de Evo Morales indicar si cumplirá el falló de la CIJ y afirmó que su conducta "no se apega al derecho internacional ni a la verdad".



En mayo se inician los alegatos



Bolivia presentará los alegatos orales dentro del marco de la demanda marítima que interpuso Bolivia ante La Haya; de acuerdo con el cronograma oficial publicado por la CIJ, los alegatos de la objeción preliminar serán iniciados por Chile el lunes 4 de mayo.



Bolivia tendrá su primera réplica el miércoles 6. La segunda ronda argumental será el jueves 7 para Chile y al día siguiente para Bolivia. Los actos serán televisados por el sistema de la Organización de las Naciones Unidas.