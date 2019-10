Denuncian a concursante de reality por xenofobia

El Consulado de Bolivia en Buenos Aires, Argentina, presentó una denuncia contra Marian Farjat, participante del reality "Gran Hermano", por, presuntamente, incurrir en declaraciones xenófobas al referirse al origen boliviano de su madre.



La queja fue remitida al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), pese a que la mediática extranjera ofreció una disculpa pública, según citan varios medios especializados en espectáculos en el vecino país.



"Esta señorita no tiene adecuados criterios para expresarse. Hemos hecho la denuncia correspondiente. En el siglo XXI deberían evitarse estos epítetos y la xenofobia, en todos los niveles, tiene que disminuir", manifestó el representante diplomático nacional, Ramiro Tapia.



Farjat señaló que "fue un malentendido. Le quiero pedir disculpas al Inadi. Igual, no sé qué fue lo tan grave que dije. Le conté a Belén que mi mamá es boliviana, que nunca lo dije (...) Pero no es que tenía vergüenza o algo por el estilo. Al contrario, a mi mamá la amo. Pido disculpas, no sé qué fue lo que se entendió mal".



