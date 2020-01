Pacto de Unidad pide la reversión de concesiones

El Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones afines al Gobierno del MAS, oficializó su pedido de revertir las concesiones mineras que están en manos de cooperativistas mineros, según las conclusiones de su reunión de emergencia de esta jornada.



"Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad pedimos la reversión de las concesiones mineras a manos del Estado en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, aquellas concesiones que no cumplen con la normativa, que no han sido legalmente obtenidas, que no cumplen con normativa medioambiental y las que no funcionan ni producen", detalla el pronunciamiento.



Señalan que pudieron ver las "desigualdades que existen en el sector minero cooperativista", condenan los "intereses empresariales" y ratifican su apoyo contundente al presidente Evo Morales y al proceso de cambio.



Instan también a que las investigaciones sobre el asesinato de Rodolfo Illanes sean prontas y responsables. "Que la justicia tome acciones drásticas para que sancione a autores intelectuales y materiales, asimismo (insta a que) investigue la muerte de cooperativistas mineros".



Finalmente sostienen: "apoyamos la defensa del derechoa la sindicalización que es un derecho de todos los movimientos sociales del mundo", a tiempo de anticipar la elaboración de una tesis política del movimiento indígena, originario campesino.