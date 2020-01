Ministro Martínez confirma que tiene hermanos, funcionarios públicos

El ministro de la Presidencia, René Martínez, confirmó que sus hermanos trabajan como servidores públicos, aseguró que sus designaciones fueron "regulares" y que no existe incompatibilidad ni favorecimiento porque sus funciones no se realizan en la misma institución.

"Mis hermanos comenzaron sus carreras como servidores públicos incluso mucho antes de que yo asuma la condición de autoridad electa. Son profesionales con formación académica solvente y sus designaciones fueron regulares", dijo a ANF a través de un breve comunicado.

La declaración la hizo después que se conoció que sus hermanos: Juan Adhemar, Nelson Eddy y José Luis Martínez Callahuanca trabajan en Insumos Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, respectivamente.

"Lamento que la oposición política se dedique a denigrar la trayectoria profesional y formación de ciudadanos que como todo boliviano tienen el derecho constitucional a trabajar y servir al Estado", afirmó, en el marco del artículo 1 inciso c) de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.

Añadió que no existe incompatibilidad porque ninguno de ellos trabaja en la misma entidad pública como señala el artículo 11 de la misma norma, por lo que "no existe incompatibilidad ni favorecimiento en este caso porque el ejercicio de funciones no se realiza en la misma institución", afirmó.

Asimismo mediante comunicación del despacho informaron que Sandro Martínez ya no trabaja en la Alcaldía de Sucre, sin embargo ANF ingresó nuevamente a la página web de la Contraloría General del Estado donde todavía se ve la declaración de este servidor con fecha 4 de febrero de 2016.

Sin embargo, el ministro Martínez afirmó que es falso que el señor Sandro Martínez trabaja en la Alcaldía de Sucre.

"Es evidente que no es un caso de nepotismo", sino un hecho "ético", precisó el denunciante Amilcar Barral, porque considera curioso que precisamente cuatro parientes del ministro de la Presidencia estén trabajando en entidades públicas.

Anunció que solicitará una petición de informe a estas instituciones para conocer la modalidad de contratación si es un cargo de confianza, una invitación directa, una recomendación o por concurso de méritos.