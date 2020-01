Santa Cruz crece un 170% en nuevas construcciones

La mezcladora de cemento no cesa de girar ni de escupir concreto; el producto es transportado en carretillas por tres hombres hacia la planta alta de una construcción en la zona del octavo anillo de la avenida prolongación Beni, en Santa Cruz, donde se edifica la urbanización Múnich.



Esta construcción, de 41 viviendas unifamiliares de dos plantas, sobre 2.000 metros cuadrados, es una de las 945 edificaciones aprobadas, hasta el 30 de mayo, por la Secretaría de Gestión Urbana de la Alcaldía de Santa Cruz.



En 2015 hubo 746 aprobaciones de nuevos proyectos. De ese total, en el periodo enero-mayo fueron un aproximado de 350. Este año (enero-mayo) se aprobaron 945 permisos, representando un aumento del 170% (595 obras adicionales).



Boris Salomón, secretario de Gestión Urbana, señaló que del total de las aprobaciones, 661 (70%) son para edificaciones verticales de dos pisos en adelante y 189 (20%) corresponden a viviendas unifamiliares, de una a dos plantas.



Los restantes 95 permisos (10%) son para ampliaciones en viviendas.

Carlos Mendoza tiene 34 años, vive en el barrio 15 de Octubre, zona norte de Santa Cruz, en un lote de 15 metros por 30 metros (450 m2).

Su casa tenía dos cuartos y una letrina improvisada, que usaba como baño y ducha. Compartía su dormitorio con su cocina y comedor.

Carlos pidió un permiso de ampliación para construir un cuarto de 5 por 4 metros y un nuevo baño en su casa.



Con la autorización en mano acudió al banco para solicitar un préstamo de Bs 60.000.

La obra ya fue terminada y este fin de semana tiene previsto challar las nuevas edificaciones.

Salomón considera que dos factores han empujado al incremento de permisos aprobados.



El primero es por la facilidad de créditos que otorga la banca y el segundo, por el cambio de actitud de parte de la población, que ahora declara los nuevos metros cuadrados construidos en sus viviendas.

Desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) aplauden el crecimiento de nuevas edificaciones registradas por la Alcaldía cruceña y añaden que esto ratifica el auge de la construcción.

Rodrigo Crespo, presidente de la Cadecocruz, explica que estos nuevos permisos se ven reflejados en construcciones de urbanizaciones, condominios y otros emprendimientos.



Destaca las nuevas edificaciones que se realizarán en la capital cruceña, como el Ventura del Sur, Los Portones, Urubó Village y Torre Monterrey.

Indicó que estos emprendimientos citados comprometen una inversión aproximada de $us 1.000 millones.

El año pasado, en el país se construyeron más de 3,5 millones de metros cuadrados.?Más de 2 millones concentró Santa Cruz, representando el 58%.



Traducidos en dinero, según cálculos de Crespo, el año pasado el sector realizó una inversión que bordeó los $us 2.000 millones.



Créditos de vivienda Social

De acuerdo con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en el país los créditos de vivienda de interés social crecieron un 10% este primer trimestre.



Más de 20.000 familias se beneficiaron con créditos.

Carlos Mendoza, ya está pensando en nuevos proyectos en su casa. Aguarda amortiguar un poco su crédito y pedir más dinero para construir una barda en el perímetro de su vivienda