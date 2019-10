Sindican a responsables de corrupción en Mutún

Los trabajadores sindicalizados de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) presentaron el viernes al ministro de Minería, César Navarro, una lista de supuestos hechos de corrupción que habrían realizado el actual presidente y expresidentes de la firma estatal, con un daño económico al Estado de 156.540.000 millones de dólares, según informó Mario Bustillos, secretario general del sindicato.



Acusados de presunta corrupción



Entre los nombres de los expresidentes interinos están Sergio Alandia Viscarra, acusado por "sobreprecios, venta ficticia de mineral, no cobro de boletas de garantía y sobre sueldos" por un monto de 2.335.500 dólares, citó la red Erbol.



Ricardo Cardona Ayoroa, por supuestas "adquisición de maquinaria con sobreprecio y transporte del mineral", por un monto de 5.5000.000 dólares. Indican que el actual presidente, José Alberto Padilla, tiene acusaciones por "sobreprecio en compra de equipos, presuntas acusaciones de robo de mineral, multas a la Jindal, devolución de boletas de garantía y multas arbitrajes favorables a la Jindal por 151.650.000 dólares".



Diputados verificarán las denuncias



La Cámara Baja informó que el comité de minería a cargo Fidel Colque, viajará al lugar para verificar las denuncias de los sindicalizados.



El ejecutivo decidió cerrar la Empresa Siderúrgica del Mutún por su insostenibilidad que se produjo por la baja cotización del hierro en el mercado internacional y por la falta de mercado.



"El Estado ya no podía subvencionar el funcionamiento de esta firma estatal", afirmó el ministro, César Navarro.



Te puede interesar: Gobierno ve que faltan $us 460 millones para Mutún